В Ботаническом саду самка дрозда показала, как нужно строить гнездо

В субботу, 24 апреля, петербургский фотограф Антон Кубышкин запечатлел, как самка дрозда строит гнездо для своего потомства. Своими фотографиями он поделился в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети ВКонтакте.
Будущая мама дрозд строит гнездышко в дупле дерева в Ботаническом саду. Погода не пугает, моросит ну и ладно.
Антон Кубышкин, фотограф и автор поста.
Фотограф отмечает, что ранее на этой территории обитали вороны. До того, как сюда прилетели дрозды и начали их гонять. В комментариях под постом пользователи оценили трудолюбие будущей мамы.
Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе возле школы куропатка гоняет ворон.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России
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