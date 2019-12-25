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В Ботаническом саду самка дрозда показала, как нужно строить гнездо
Сегодня, 18:35
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kraratau27

В Ботаническом саду самка дрозда показала, как нужно строить гнездо

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Петербургский фотограф запечатлел, как самка дрозда строит гнездо для своего потомства.

В субботу, 24 апреля, петербургский фотограф Антон Кубышкин запечатлел, как самка дрозда строит гнездо для своего потомства. Своими фотографиями он поделился в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети ВКонтакте. 

Будущая мама дрозд строит гнездышко в дупле дерева в Ботаническом саду. Погода не пугает, моросит ну и ладно. 

Антон Кубышкин, фотограф и автор поста. 

Фотограф отмечает, что ранее на этой территории обитали вороны. До того, как сюда прилетели дрозды и начали их гонять. В комментариях под постом пользователи оценили трудолюбие будущей мамы. 

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе возле школы куропатка гоняет ворон. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России 

 

Теги: ботанический сад, птицы
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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