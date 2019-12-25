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Во Фрунзенском районе возле школы куропатка гоняет ворон
Сегодня, 14:53
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kraratau27

Во Фрунзенском районе возле школы куропатка гоняет ворон

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Пользователи Сети гадают, как бесстрашная птица появилась в черте города.

В субботу, 24 апреля, на юге Петербурга возле школы была замечена смелая куропатка, которая атаковала местных ворон. О случившемся рассказала жительница города в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте". 

Она гоняла ворон бегом и с песней, 

- отметила Зинаида Морозова, автор поста

Известно, что традиционным местом обитания куропаток являются поля и луга. Пользователи Сети удивляются, как бесстрашная птица появилась в черте города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы встретили семейство кабанов у Шуваловского карьера.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Зинаида Морозова

Теги: животные, купчино, куропатка, петербург, птицы, фрунзенский район
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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