Петербуржцы встретили семейство кабанов у Шуваловского карьера

Один из кабанов заметил, что его фотографируют, но встреча с человеком прошла без последствий.

В Приморском районе Петербурга заметили семейство кабанов. Очевидец поделилась фотографией с "неожиданной встречи" в социальных сетях 10 апреля.

На прогулке у Шуваловского карьера находились как минимум 5 кабанов. Пользователи начали обсуждать, как животные могли там оказаться. Некоторые предположили, что они ищут пропитание. Также была версия о том, что кабаны пришли с мини-фермы, которая находится поблизости. Комментаторы отметили, что эти млекопитающие не такие милые и безобидные, как может показаться, и их стоит держаться подальше.

Периодически петербуржцы встречают в городе диких животных, особенно часто это происходит в Приморском районе, там находится Юнтоловский заказник. Зимой, например, в Петербург выходили лисы.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Анна Дмитриева