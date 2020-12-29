Дикие лисы стали выходить в Петербург с наступлением холодов

Лис в холодное время года могут привлекать запахи еды, отходы, грызуны.

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, почему во время холодов петербуржцы стали чаще видеть лис на улицах города.

Лис в холодное время года могут привлекать запахи еды, отходы, грызуны.

Дикие животные не приходят просто так на территорию людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Комитет по природопользованию

Как отметили в комитете, лисы стараются избегать встречи с людьми и только сильный голод заставляет их покинуть лес. Но если их не трогать, то они не принесут людям никакого вреда.

Накануне петербуржцы заметили голодную лису среди многоэтажек в Колпино.

Фото: Комитет по природопользованию; pixabay