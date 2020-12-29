Петербуржцы заметили голодную лису среди многоэтажек в Колпино

В Петербурге местные жители в ночь на четверг, 14 января, в Колпино заметили лису. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях.
Горожане заметили лисицу прямо посреди жилых многоэтажек. Пользователи соцсетей предположили, что животному нечего есть.
Ей кушать нечего
пользователи соцсетей
На кадрах видно, что лисица на минуту застыла около дороги, а потом быстро убежала.
Ранее мы сообщали о том, что в четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов.
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