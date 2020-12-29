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Петербуржцы заметили голодную лису среди многоэтажек в Колпино

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Лиса ненадолго застыла рядом с дорогой, а потом убежала.

В Петербурге местные жители в ночь на четверг, 14 января, в Колпино заметили лису. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях. 

Горожане заметили лисицу прямо посреди жилых многоэтажек. Пользователи соцсетей предположили, что животному нечего есть. 

Ей кушать нечего

пользователи соцсетей

На кадрах видно, что лисица на минуту застыла около дороги, а потом быстро убежала. 

Ранее мы сообщали о том, что в четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / вк

Теги: голодная лиса, колпино, лиса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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