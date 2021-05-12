В Шушарах установили памятник местным пробкам

Он появился рядом с той дорогой, где образуются заторы.

В Центральной Усадьбе в Шушарах появился памятник "выдающейся Шушарской пробке". Местные жители недовольны тем, что вопрос транспортной инфраструктуры в поселке развивается недостаточно быстро.

По словам активистов, власти обещали сделать еще один выезд, реконструировать Пушкинскую улице, запустить трамвай, однако ничего из этого не было осуществлено. Это приводит к тому, что на въезд и выезд регулярно образуются пробки.

В этой же пробке стоят жители, нуждающиеся в медицинской помощи из-за нехватки поликлиник и своей станции скорой помощи. А экстренные службы продолжают "кричать": "Они горят...", "Разряд ещё разряд..." и "Не по расписанию...." едет общественный транспорт. пояснили в группе "Шумные Шушары" надписи на памятнике.

Ранее в Пушкинском районе появились билборды с вопросом об отсутствии школ.

Видео и фото: ВКонтакте / Шумные Шушары