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В Шушарах установили памятник местным пробкам

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Он появился рядом с той дорогой, где образуются заторы.

В Центральной Усадьбе в Шушарах появился памятник "выдающейся Шушарской пробке". Местные жители недовольны тем, что вопрос транспортной инфраструктуры в поселке развивается недостаточно быстро.

По словам активистов, власти обещали сделать еще один выезд, реконструировать Пушкинскую улице, запустить трамвай, однако ничего из этого не было осуществлено. Это приводит к тому, что на въезд и выезд регулярно образуются пробки. 

В этой же пробке стоят жители, нуждающиеся в медицинской помощи из-за нехватки поликлиник и своей станции скорой помощи. А экстренные службы продолжают "кричать": "Они горят...", "Разряд ещё разряд..." и "Не по расписанию...." едет общественный транспорт.

пояснили в группе "Шумные Шушары" надписи на памятнике. 

Ранее в Пушкинском районе появились билборды с вопросом об отсутствии школ. 

Видео и фото: ВКонтакте / Шумные Шушары

Теги: памятник, пробки, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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