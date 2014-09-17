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В Пушкинском районе появились билборды с вопросом об отсутствии школ

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Активисты отметили, что школы нужны уже сейчас.

Жители Шушар хотят обратить внимание на нехватку школ в Пушкинском районе. Для этого вдоль проезжей части установили яркие билборды с напоминанием об этом, рассказали в группе "Шумные Шушары" в "ВКонтакте".

В чем суть проблемы? Ни одной школы в активно застраиваемом Пулковском до сих пор нет с момента ввода первого жилого комплекса в 2016 году.

говорится в сообщении активистов.

Местные жители хотели бы, чтобы строительство социальных объектов было более активным. 

Недавно Piter.TV писал о том, что в Шушарах построят школу на 1375 мест, но это будет только в 2023 году. 

Видео и фото: ВКонтакте / Шумные Шушары

Теги: пулковское, социальные объекты, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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