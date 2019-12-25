В Шушарах в 2023 году будет построена школа на 1375 мест

На проект выделено 1,769 млрд рублей.

В Шушарах в 2023 году будет построено новое здание школы на 1375 мест. Закупку, по итогам которой намечено определить подрядчика проекта, разместил Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Как говорится в документации закупки, школа будет находиться северо-восточнее пересечения Колпинского шоссе и Промышленной улицы.

Из бюджета Петербурга на нее выделяется 1,769 млрд рублей. Предполагается, что строительство будет проходить в 2021-2023 годах.

Школа, как указано в проекте, представляет собой разноэтажное здание из трех блоков – двух учебных и общешкольного. В ней будет два бассейна (25-метровый и 10-метровый), а также хореографический и спортивный залы.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 7 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на 6,46 млрд руб в рамках проекта ШМСД.

Фото: Pixabay.com