С мая взнос на капремонт указывается в квитанциях "Петроэлектросбыта"

Изменения не повлияют на размер взноса, порядок и сроки оплаты.

С мая 2021 года взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах начал отражаться в платежном документе (квитанции) за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги АО "Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт". Об изменениях петербуржцам сообщили в конце апреля.

Некоммерческая организация "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (Фонд) заключила с АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" договор на оказание услуг по печати и доставке квитанций нового формата. Изменения не повлияют на размер взноса, порядок и сроки оплаты.

Ранее жители Петербурга получали либо отдельную квитанцию на оплату взносов, либо оплачивали его в составе "розовой квитанции". Периоды начислений по услугам, указанным в квитанции, могут различаться.

Данная информация отражена: на сайте и в личном кабинете Фонда, на сайте и в личном кабинете АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт". Прием обращений граждан по вопросам начислений взносов продолжит осуществлять Фонд по телефону горячей линии 8 (812) 703-57-30 и через форму на сайте организации.

Фото: Piter.tv