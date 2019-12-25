ЗакС Петербурга предложил отключить отопление в жилых домах

По мнению председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова, поставщики тепла "выжимают деньги" за отопительные работы.

Фракция "Единой России" в ЗакСе 12 мая обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением дать указание теплоснабжающим организациям прекратить отопительный сезон в домах. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Депутаты отметили, что обратились с таким предложением по просьбе граждан. Они отметили, что люди испытывают дискомфорт и вынуждены платить за ненужное в данный момент отопление.

Если вновь станет холодно – можно дать тепло, чтобы дети не мерзли. фракция "Единая Россия"

По мнению председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова, поставщики тепла "выжимают деньги" за отопительные работы, так как на отопление приходится почти половина суммы квитанции.

Накануне Выборгский район Ленобласти объявил о завершении отопительного сезона.

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