Выборгский район Ленобласти объявил о завершении отопительного сезона

Администрация требует от УК и ТСЖ провести своевременные и оперативные работы по отключению домов от теплоснабжения.

Глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов 11 мая подписал распоряжение о завершении отопительного сезона на территории МО "Город Выборг". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Распоряжение о завершении отопительного сезона в Выборгском районе вышло 7 мая. Данный документ был создан в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области.Уведомления направлены главам администраций муниципальных образований Выборгского района, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим производство, транспортировку и отпуск тепловой энергии, руководителям управляющих организаций и ТСЖ.

Окончание отопительного сезона не привязано к определенной дате, а зависит от погодных условий. Руководителям теплоснабжающих организаций всех форм собственности рекомендовано при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8 перейти на периодическое протапливание, а при повышении среднесуточной температуры до +10 - отключить отопление и перевести системы горячего водоснабжения на летний режим.

После 9 мая рост среднесуточных температур составит от + 10 до + 17 в течение 5 дней и далее. Промедление управляющих организаций по отключению отопления при температуре +19 °C, +23 °C в дневное время приведет к дискомфорту в квартирах из-за жары и переплатам за невостребованный, но потребленный зданиями теплоресурс.

Администрация требует от УК и ТСЖ провести своевременные и оперативные работы по отключению домов от теплоснабжения.

Фото: pixabay; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО