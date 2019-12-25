В Выборге планируют завершить отопительный сезон из-за потепления

Отопление в домах выборжцев готовятся отключать после 9 мая.

Согласно прогнозам, в течение нескольких дней после майских праздников среднесуточная температура в Выборгском районе Ленинградской области поднимется до +10 +17 градусов по Цельсию. В связи с этим в администрации района прошло совещание, ключевым вопросом которого стало завершение отопительного сезона: заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко обсудил с руководством АО "Выборгтеплоэнерго", управляющими компаниями и представителями ТСЖ все аспекты своевременного отключения домов от теплоснабжения. Системы отопления зданий подлежат отключению в течение двух дней при среднесуточной температуре +10 С и выше. Отопительный сезон полностью завершается, если температура держится выше 8 градусов пять и более дней подряд.

На совещании представители администрации Выборгского района отметили, что промедление управляющих компаний может спровоцировать повышение температуры в квартирах до дискомфортных отметок и привести к напрасному расходу теплоэнергии, за которую жильцам, безусловно, придется платить. Оборудованные узлом учета теплоэнергии дома могут быть отключены от отопления заранее по заявке от ТСЖ, однако при этом важно соблюдать нормы действующего законодательства, о чем также было сказано на совещании.

В Петербурге дома продолжают отапливать из-за холодной погоды.

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