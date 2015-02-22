В Петербурге не отключат отопление из-за холодной погоды

В Смольном отмечают, что следят за прогнозами и пока не ожидают резкого потепления.

В четверг, 6 мая, стало известно, что отопление в Петербурге не отключат ввиду холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха не должна быть ниже +8 градусов в течение минимум пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

В Смольном отмечают, что следят за прогнозами и пока не ожидают резкого потепления. Однако если это произойдет, то пяти дней ждать не станут.

Недавно мы писали, что в Ленобласти 7 мая воздух прогреется до +11 градусов, ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ранее Piter.tv писал, что Петербуржцев предупредили о подтоплениях из-за сильного дождя. Специалисты "Водоканала" будут использовать водоотливную технику для откачки дождевой воды в местах ее скопления.

Фото: pixabay

