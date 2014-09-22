Петербуржцев предупредили о подтоплениях из-за сильного дождя

Специалисты "Водоканала" будут использовать водоотливную технику для откачки дождевой воды в местах ее скопления.

В Петербурге и пригородах ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать скопления воды на улицах. В городе будут работать 47 специализированных бригад "Водоканала". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты будут использовать водоотливную технику для откачки дождевой воды в местах ее скопления.

При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 минут возникают локальные подтопления территорий. Водоканал

Петербуржцы в случае подтоплений могут обратиться на горячую линию по телефону 305-09-09.

Ранее стало известно, что в Петербурге 6 мая ожидается дождливая и ветреная погода.

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