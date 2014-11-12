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В Петербурге 6 мая ожидается дождливая и ветреная погода
Сегодня, 8:32
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nastya960

В Петербурге 6 мая ожидается дождливая и ветреная погода

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Если ночью местами шли небольшие дожди, то днем осадки усилятся.

Синоптики из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде в Петербурге 6 мая.

В Петербурге продолжает господствовать облачная погода и дожди. Если ночью местами шли небольшие дожди, то днем осадки усилятся.

Также днем 6 мая синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Воздух днем прогреется до +7... +9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее эксперт рассказал, сколько солнечного света не получили петербуржцы весной.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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