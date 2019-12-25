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В Петербурге проводится проверка по факту наезда мотоцикла на двух школьниц
Сегодня, 15:28
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kraratau27

В Петербурге проводится проверка по факту наезда мотоцикла на двух школьниц

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Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Во вторник, 11 мая, около 18:40 в Выборгском районе у дома №153 по проспекту Энгельса 46-летний житель Карелии сбил двух школьниц на мотоцикле Kawasaki. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что инцидент произошёл, когда две девочки, 11 и 12 лет, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие школьницы были госпитализированы в состоянии средней тяжести. На данный момент по факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы писали, что петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием велосипедиста-школьника. 

Фото: Piter.tv 

Теги: мотоциклист, школьницы
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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