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Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием велосипедиста-школьника
Сегодня, 12:29
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kraratau27

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием велосипедиста-школьника

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В результате дорожно-транспортного происшествия школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Во вторник, 11 мая, около 15:30 в Красногвардейском районе у дома №18 по проспекту Энтузиастов 26-летний водитель сбил школьника на велосипеде. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что гражданин среднеазиатской внешности, выезжая из двора на Hyundai Elantra, наехал на 8-летнего велосипедиста. Который, в свою очередь, передвигался на тротуаре в сопровождении взрослых.  

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести. На данный момент полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП. 

Ранее Piter.tv писал, что во время ДТП на Загородном проспекте Hyundai сбил женщину с велосипедом. 

Фото: Piter.tv 

Теги: дтп, школьник на велосипеде
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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