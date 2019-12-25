Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием велосипедиста-школьника

Во вторник, 11 мая, около 15:30 в Красногвардейском районе у дома №18 по проспекту Энтузиастов 26-летний водитель сбил школьника на велосипеде. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что гражданин среднеазиатской внешности, выезжая из двора на Hyundai Elantra, наехал на 8-летнего велосипедиста. Который, в свою очередь, передвигался на тротуаре в сопровождении взрослых.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести. На данный момент полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП.
Ранее Piter.tv писал, что во время ДТП на Загородном проспекте Hyundai сбил женщину с велосипедом.
Фото: Piter.tv
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