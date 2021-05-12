Во время ДТП на Загородном проспекте Hyundai сбил женщину с велосипедом

Перед этим в машину врезался Mercedes.

Вечером 11 мая в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. В группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте" появились кадры с места происшествия.

Сообщается, что около 22:50 на пересечении Загородного проспекта и Подъездного переулка водитель Mercedes, поворачивая из среднего ряда, врезался в Hyundai, который после столкновения наехал на пешехода.

Пострадавшей оказалась женщина. Она переходила дорогу вместе с велосипедом. Женщину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор