Во время ДТП на Загородном проспекте Hyundai сбил женщину с велосипедом

Вечером 11 мая в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. В группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте" появились кадры с места происшествия.
Сообщается, что около 22:50 на пересечении Загородного проспекта и Подъездного переулка водитель Mercedes, поворачивая из среднего ряда, врезался в Hyundai, который после столкновения наехал на пешехода.
Пострадавшей оказалась женщина. Она переходила дорогу вместе с велосипедом. Женщину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы писали, что Infiniti устроил крупную аварию на Среднеохтинском проспекте.
Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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