В Петербурге две школьницы попали в больницу с отравлением таблетками

Проводится проверка.

В Колпинском и Адмиралтейском районах две школьницы отравились лекарственными препаратами. Об этом стало известно Piter.tv.

В детскую больницу вечером 10 декабря из своей квартиры по улице Веры Слуцкой с острым пероральным отравлением неуточнёнными лекарственными средствами в тяжёлом состоянии госпитализирована 15-летняя школьница. Девочка состоит на учете в ПНД. По данному факту проводится проверка.

Также 11 декабря в час ночи в больницу из своей квартиры в Адмиралтейском районе поступила 10-летняя девочка. Она также съела большое количество лекарств. Проводится проверка.

На прошлой неделе трёхлетний петербуржец по недосмотру взрослых отравился таблетками от астмы.

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