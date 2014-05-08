Он двигался на мотоцикле по дороге в составе группы из трех человек.

В Екатеринбурге мотоциклист погиб, врезавшись в столб. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября в районе улицы Крестинского. Мотоциклист на высокой скорости въехал в столб и получил травматическую ампутацию головы. Он двигался на мотоцикле по дороге в составе группы из трех человек. Отмечается, что мужчина вел транспортное средство 16 лет и был в шлеме в момент ДТП. В ГИБДД Свердловской области сообщили, что будет проведена экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге водитель "Скании", обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключен под стражу.

Видео: URA.RU