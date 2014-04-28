Прокуратура Петербурга занялась ДТП с участием авто, мотоцикла и 7 пешеходов на Каменноостровском

Водитель автомобиля обвиняется в совершении ДТП, в результате которого пострадали мотоциклист и пешеходы. Инцидент случился еще осенью прошлого года.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в октябре 2022 года обвиняемый управлял своим автомобилем Land Rover и двигался по Каменноостровском проспекту.

Перестраиваясь по ходу движения в правую полосу, водитель автомобиля, не включив поворотник, не убедившись в безопасности маневра, создал помеху для движения мотоциклиста и совершил столкновение с ним. В итоге в ДТП пострадали семь пешеходов и водитель мотоцикла, который получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: прокуратура Петербурга

