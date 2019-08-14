Подросток и младенец госпитализированы с места ДТП под Гатчиной

Старшего ребёнка даже пришлось деблокировать. Дети госпитализированы.

В понедельник, 24 июля, на трассе А-120 "Южное полукольцо" в Ленинградской области произошла авария, в которой пострадали двое детей разных возрастов. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

ДТП случилось на 54-ом км трассы примерно в 18:30. Иномарка Kia Rio двигалась от посёлка Войсковицы в сторону деревни Сяськелево и врезалась в Toyota. В результате пострадали четверо, в том числе 13-летний подросток и семимесячный грудничок. Старшего ребёнка даже пришлось деблокировать. Дети госпитализированы.

Гатчинская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Ранее мы сообщили о том, что на Южном полукольце опрокинулся грузовик, 1 пассажир погиб.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

