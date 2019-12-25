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На Южном полукольце опрокинулся грузовик, 1 пассажир погиб
Сегодня, 9:59
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На Южном полукольце опрокинулся грузовик, 1 пассажир погиб

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Кроме того, женщина на пассажирском сидении 1959 года рождения была госпитализирована с различными травмами в тяжёлом состоянии Возбуждено  уголовное дело.

В понедельник, 24 июля, на 47 км а/д А-120 Южное полукольцо произошла авария с погибшим и пострадавшим. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 62-летний водитель большегруза МАН, двигаясь со стороны Гатчины в сторону деревни Ижоры, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате водитель был доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней тяжести. Пассажир МАН 1951 года рождения от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Кроме того, женщина на пассажирском сидении 1959 года рождения была госпитализирована с различными травмами в тяжёлом состоянии Возбуждено  уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Лиговском BMW проехал на красный и перевернулся: 17-летний пассажир попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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