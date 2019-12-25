На Лиговском BMW проехал на красный и перевернулся: 17-летний пассажир попал в реанимацию

Пострадавший был госпитализирован с автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба.

Вечером в воскресенье, 23 июля, на Лиговском проспекте произошла авария, в которой серьёзно пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 20-летний водитель BMW-320i при движении от Кузнечного переулка в сторону Свечного переулка проехал на красный сигнал светофора в зоне регулируемого перекрестка и столкнулся с Renault SR под управлением мужчины 1991 года рождения, после чего совершил наезд на светофорный пост с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 17-летний пассажир BMW с автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские устроили погоню за пьяным лихачом без прав в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV