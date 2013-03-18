Что произошло в Петербурге 12 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 12 июля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 9 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Невском проспекте жестко и "искрометно" столкнулись два мотоциклиста.

ДТП произошло ночью. Мотоциклы врезались друг в друга на огромной скорости, от удара оба байка посыпали искрами. Мотоциклисты упали на асфальт, один из них при падении сломал ногу. По факту ДТП ведется проверка.

Вестибюль станции "Московская" закрывали из-за прорыва трубы.

Коммунальная авария случилась утром, около 10.00. Пассажиров перестали пускать в вестибюль №1, он был закрыт в течение получаса. На график движения поездов случившееся никак не повлияло.

В бизнес-центре на Стартовой улице обрушился стеклянный потолок.

Инцидент произошел днем в столовой на первом этаже. Стеклянный световой фонарь рухнул прямо на обедающих людей: трое получили легкие травмы и отказались от госпитализации, четвертого увезли в больницу с тяжелой травмой и порезами. Причиной обрушения стала строительная тележка – она упала на крышу БЦ с рядом строящегося здания.

Жители Колпино пожаловались на ночной шум со стороны "Крестов".

Заключенные кричали и что-то жгли – колпинцы видели огонь из окон разных этажей. Местные отметили, что шумно в "Крестах" бывает часто. По данным "Фонтанки", в этот раз арестованным разрешили посмотреть финал чемпионата Европы, а после 10 минут порадоваться или понегодовать вслух.

Комздрав раскрыл реальную статистику по коронавирусу в Петербурге.

Первый зампред главы комитета Андрей Сарана признался, что к началу прививочной компании официальные данные о количестве заболевших людей были занижены в три раза. Как выяснилось, к началу декабря ковидом заболели свыше 400 тысяч горожан, хотя в официальной статистике писали только о 140 тысяч случаев заражения.

Автомобилист сбил девушку на мотоцикле на пересечении Беговой улицы и Приморского проспекта.

Авария случилась накануне вечером: девушка пересекала перекресток на мотоцикле, и именно в этот момент ее сбил заворачивающий влево автомобиль. Из-за удара у иномарки оторвало часть обшивки спереди, а девушку сбросило с байка. Пострадавшую госпитализировали, мотоцикл забрал эвакуатор.

Еще одно тяжкое ДТП с мотоциклом произошло в Красном Селе: там женщина не справилась с управлением и на огромной скорости слетела с байка. Горожанка погибла на месте от полученных травм, ее тело обнаружили в 200 метрах от места аварии.

Подросток получил ожоги во время удаления родинок в детской горбольнице №1.

Врачи обильно обработали затылок с невусом антисептиком, и кожа загорелась во время работы электрокоагулятором. Мальчик получил ожоги второй и третьей степени на затылке, подбородке, груди и ушах, однако информация об этих травмах не была вписана в историю болезни. Мать подростка обратилась с жалобой в СК.

Из-за репетиции парада ВМФ в Петербурге ограничат движение 13 и 15 июля.

С 4:45 до 6:15 для движения будет недоступен Литейный мост, с 4:50 до 6:15 будет – Троицкий мост, с 4:55 до 6:15 – Дворцовый, с 5:00 до 6:15 – Благовещенский мост. С 19.00 до 22.00 закроется также движение по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП