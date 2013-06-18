Жители Колпино пожаловались на шум ночью со стороны "Крестов"

Колпинцы отметили, что на территории "Крестов" заключенные кричали, шумели и что-то жгли.

Жители Колпино в соцсетях пожаловались на сильный шум, который мешал им уснуть ночью на 12 июля.

Колпинцы отметили, что на территории "Крестов" заключенные кричали, шумели и что-то жгли. Огонь был виден из окон на разных этажах. Также очевидцы отметили, что это не единичный случай, шум со стороны следственного изолятора бывает слишком громким.

По данным "Фонтанки", начальник СИЗО разрешил арестованным посмотреть финал чемпионата Европы, а после окончания матча дал 10 минут на выражение радости или негодования.

В конце июня в "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников.

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