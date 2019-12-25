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В "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников
Сегодня, 8:40
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В "Крестах" возбудили уголовное дело против заключенного, который брал взносы с преступников

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В течение трех лет мужчина обкладывал данью три следственных изолятора.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении заключенного Дениса Квициани, который занимался сбором "налогов" с сокамерников. Подозреваемый, по версии следствия, три года собирал средства с товарищей. Об этом сообщили в "Фонтанке" 26 июня. 

Известно, Денис Квициани попал в СИЗО "Кресты" за вымогательство в апреле 2019 года. Спустя год один из арестантов назначил мужчину положенцем. В рамках этой "должности" мужчина занял высшее положение в преступной иерархии. Новоиспеченный начал "строить карьеру" в СИЗО: создал систему обязательных взносов в воровское сообщество. Примечательно, что деньги он получал с арестантов, находившихся в разных городах - Петербурге (следственный изолятор № 5 на Арсенальной улице) и Выборге (следственный изолятор № 3). 

Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге на два месяца арестовали горожанина, который обещал порезать глотку кондуктору. 

Фото: pixabay

 

Теги: заключенные, кресты, петербург тюрьма, сизо
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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