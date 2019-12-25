В Петербурге на два месяца арестовали горожанина, который обещал порезать глотку кондуктору

Фрунзенский районный суд города арестовал петербуржца, который пригрозил кондуктору порезать горло во время поездки. Пассажир не желал оплачивать проезд. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 27 июня.
Неадекватного горожанина под руки выносил из троллейбуса № 35 сотрудники Росгвардии. Теперь дебошир будет думать о своем поведении два месяца в СИЗО.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за провала асфальта на Энергетиков меняются автобусные маршруты. Транспорт будет объезжать место провала по Якорной улице.
Фото: Piter.tv
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