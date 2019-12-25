Комздрав раскрыл реальную статистику по коронавирусу в Петербурге

К началу масштабной вакцинации COVID-19 заразились более 400 тысяч горожан, хотя в официальную статистику попало втрое меньше.

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана раскрыл реальную статистику по количеству заболевших коронавирусом в Петербурге. В июльском подкасте радио "Комсомольская правда" чиновник признался, что к началу прививочной компании официальные данные о зараженных были занижены в три раза.

Оказалось, что к началу декабря (когда началась масштабная вакцинация населения), COVID-19 заразились более 400 тысяч горожан. Однако в официальной статистике оперативного штаба на тот момент присутствовали менее 140 тысяч случаев заражения.

В беседе с журналистами чиновник также заявил, что для формирования коллективного иммунитета в городе необходимо привить не менее 1,2 млн человек. Такую цифру вывела рабочая группа по COVID-19, возглавляемая академиком Евгением Шляхто, при помощи специальной формулы.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса умер директор "Нового поколения" Михаил Дмитриев.

Фото: Piter.TV