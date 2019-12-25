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В Петербурге от коронавируса умер директор "Нового поколения" Михаил Дмитриев
Сегодня, 7:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге от коронавируса умер директор "Нового поколения" Михаил Дмитриев

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Реализация нового проекта при участии "Газпрома" теперь находится под вопросом.

В Петербурге на 61-м году жизни скончался Михаил Дмитриев, директор "Нового поколения" – организации, которая работает с трудными подростками. Он лежал в больнице Святого Георгия с коронавирусом. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова экс-главы Комитета по молодежной политике Александра Пархоменко.

В последнее время организация "Новое поколение" работала вместе с "Газпромом". Планировалось создать большой проект по работе с воспитанниками интернатов. По словам Пархоменко, будущее этого проекта теперь находится под вопросом.

Никто не мог делать то, что он делал. Все на нем держалось.

Александр Пархоменко

Ранее в Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, михаил дмитриев, новое поколение
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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