В Петербурге от коронавируса умер директор "Нового поколения" Михаил Дмитриев

В Петербурге на 61-м году жизни скончался Михаил Дмитриев, директор "Нового поколения" – организации, которая работает с трудными подростками. Он лежал в больнице Святого Георгия с коронавирусом. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова экс-главы Комитета по молодежной политике Александра Пархоменко.
В последнее время организация "Новое поколение" работала вместе с "Газпромом". Планировалось создать большой проект по работе с воспитанниками интернатов. По словам Пархоменко, будущее этого проекта теперь находится под вопросом.
Никто не мог делать то, что он делал. Все на нем держалось.
Александр Пархоменко
Ранее в Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов.
Фото: Piter.TV
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