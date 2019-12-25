В Петербурге от коронавируса умер директор "Нового поколения" Михаил Дмитриев

Реализация нового проекта при участии "Газпрома" теперь находится под вопросом.

В Петербурге на 61-м году жизни скончался Михаил Дмитриев, директор "Нового поколения" – организации, которая работает с трудными подростками. Он лежал в больнице Святого Георгия с коронавирусом. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова экс-главы Комитета по молодежной политике Александра Пархоменко.

В последнее время организация "Новое поколение" работала вместе с "Газпромом". Планировалось создать большой проект по работе с воспитанниками интернатов. По словам Пархоменко, будущее этого проекта теперь находится под вопросом.

Никто не мог делать то, что он делал. Все на нем держалось. Александр Пархоменко

Ранее в Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов.

Фото: Piter.TV