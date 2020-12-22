В бизнес-центре на Стартовой улице обрушился потолок

Травмы получили четыре человека, трое от госпитализации отказались. Одного человека госпитализировали с тяжёлой травмой и порезами.

Днем 12 июля в одном из петербургских бизнес-центров на людей обрушился стеклянный потолок. Об этом Piter.tv стало известно от источника в экстренных службах.

Инцидент произошёл около часа дня в бизнес-центре на Стартовой улице. В столовой на первом этаже обрушился стеклянный световой фонарь. В этот момент в помещении находились 20 человек. Травмы получили четыре человека, трое от госпитализации отказались. Одного человека госпитализировали с тяжёлой травмой и порезами.

Причиной произошедшего стала строительная тележка, которая упала на крышу с рядом строящегося здания и пробила потолок.

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Фото: Piter.tv