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В бизнес-центре на Стартовой улице обрушился потолок
Вчера, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В бизнес-центре на Стартовой улице обрушился потолок

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Травмы получили четыре человека, трое от госпитализации отказались. Одного человека госпитализировали с тяжёлой травмой и порезами.

Днем 12 июля в одном из петербургских бизнес-центров на людей обрушился стеклянный потолок. Об этом Piter.tv стало известно от источника в экстренных службах.

Инцидент произошёл около часа дня в бизнес-центре на Стартовой улице. В столовой на первом этаже обрушился стеклянный световой фонарь. В этот момент в помещении находились 20 человек. Травмы получили четыре человека, трое от госпитализации отказались. Одного человека госпитализировали с тяжёлой травмой и порезами.

Причиной произошедшего стала строительная тележка, которая упала на крышу с рядом строящегося здания и пробила потолок.

Ранее на Piter.TV: В Белоострове семья живет в опасном доме с дырой в потолке.

Фото: Piter.tv

Теги: потолок, стартовая улица
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Вчера 17:34

А чему удивляться ? Ведь строили Путинские касторбайтеры . Русских не берут , им надо больше платить .

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Plant2709
Вчера 13:45

Какой ужас! Хорошо хоть погибших нет, все могло быть намного хуже

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Darklyshot
Вчера 13:52

No puedo creerlo de verdad esta esta sucediendo esto.?

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