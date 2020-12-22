В бизнес-центре на Стартовой улице обрушился потолок

Днем 12 июля в одном из петербургских бизнес-центров на людей обрушился стеклянный потолок. Об этом Piter.tv стало известно от источника в экстренных службах.
Инцидент произошёл около часа дня в бизнес-центре на Стартовой улице. В столовой на первом этаже обрушился стеклянный световой фонарь. В этот момент в помещении находились 20 человек. Травмы получили четыре человека, трое от госпитализации отказались. Одного человека госпитализировали с тяжёлой травмой и порезами.
Причиной произошедшего стала строительная тележка, которая упала на крышу с рядом строящегося здания и пробила потолок.
Ранее на Piter.TV: В Белоострове семья живет в опасном доме с дырой в потолке.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все
А чему удивляться ? Ведь строили Путинские касторбайтеры . Русских не берут , им надо больше платить .
Какой ужас! Хорошо хоть погибших нет, все могло быть намного хуже
No puedo creerlo de verdad esta esta sucediendo esto.?