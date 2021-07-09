В Белоострове семья живет в опасном доме с дырой в потолке

В 1997 году дом на Новом шоссе признали аварийным и непригодным для жизни, но расселять не стали.

В Белоострове в доме №4 на Новом шоссе обвалился потолок, семья Шипулиных с двумя детьми вынуждена жить с дырой над головой.

Открываю дверь, и сцена и у меня немая: стоит Иришка, держит девочку на руках, сама вся трясется. Говорит: "Тетя Света, помогите!". Я спрашиваю, что случилось. "У нас обвалился потолок". Светлана Храмцова, соседка, жительница дома №4

Дом 1955 года постройки расположен рядом с ж/д станцией "Белоостров", раньше это жилье выдавали сотрудникам РЖД.

В последнее время потолок провис, он висел на карнизе. Было страшно, было слышно, как трещат балки. Алексей Шипулин, житель квартиры №2

В 1997 году дом признали аварийным и непригодным для жизни, но позднее границы санитарно-защитной зоны РЖД были изменены. В 2006 году угроз для проживания в квартире№2 не обнаружили, но обследование показало: необходимо усилить потолочные перекрытия.

У людей составлены акты, что ЖКС должен был поменять балки, сделать полы, стены. На самом деле этого ничего сделано не было. Андрей Романов, активист

Семья Шипулиных своими силами заменила старый деревянный пол и установила натяжной потолок. За три дня до падения потолка жители квартиры№2 обращались в ЖКС из-за обрушения штукатурки.

Приходил от ЖКС страший инженер, я к нему обратился: "Посмотрите, пожалуйста, потолок". Он взглянул и сказал, что это штукатурка, в принципе они этим не занимаются. Мы объяснили, что треащт балки, он ответил: "Не придумывайте, и все". Алексей Шипулин, житель квартиры №2

Жители вынуждены самостоятельно чинить ветхий дом, они неоднократно обращались в Администрацию Курортного района и Правительство СПб. Из-за частых затоплений вся сантехника пришла в негодность – стены дома могут рухнуть.

Приезжали МЧС, я попросила ребят посмотреть потолок в ванной. Они сказали, что нужно проверять балку, она вся пропитанная чем-то, проросшая грибком. И висит пузо, потолок тоже может рухнуть. Светлана Храмцова, жительница дома №4

До 15 июля будет проведена независимая экспертиза по вопросам всего дома, в том числе обрушения потолка.

Если экспертиза представит, что это аварийное жилье, то, я думаю, весь дом надо будет расселять. Этим мы тоже будем заниматься. Андрей Романов, активист

Активисты планируют обратиться в Следственный комитет Петербурга, чтобы выяснить, как аварийный дом стал вновь пригодным для людей.

Видео, фото: Piter.TV, архив героев