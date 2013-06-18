Вестибюль станции "Московская" закрывали из-за прорыва трубы

Сейчас станция работает в обычном режиме.

Утром 12 июля на станции метро "Московская" закрыли первый вестибюль. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

В вестибюль №1 перестали пускать в 9:48. Выход и выход пассажиров осуществлялся через вестибюль №2. Поезда при этом продолжают двигаться в прежнем графике. Причина закрытия вестибюля – прорыв трубы с водой.

В 10:21 вестибюль №1 станции "Московская" открыт для входа и выхода пассажиров. Станция работает в обычном режиме.

На прошлой неделе станции метро "Обухово" и "Пролетарская" отметили юбилей.

Фото: Piter.tv