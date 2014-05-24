Станции метро "Обухово" и "Пролетарская" отмечают юбилей

Остановочным пунктам исполняется 40 лет.

Сегодня, 10 июля, 40-летие отмечают станции зеленой ветки петербургского метро "Обухово" и "Пролетарская". Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, что станцию метро "Обухово" открыли 10 июля 1981 года вместе с "Пролетарской". Первую назвали в честь района города. Вторую - в память об участниках стачки рабочих, которая произошла в 1901 году на этом месте. Под руководством главного инженера Г. П. Конончука и архитекторов А. С. Гецкина, А. В. Квятковского и И. Е. Сергеева разрабатывался уникальный проект оформления.

Ранее на Piter.tv сообщили, что станция метро "Чернышевская" 10 июля будет закрыта на вход и выход.

Фото: Piter.tv