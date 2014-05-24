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Станции метро "Обухово" и "Пролетарская" отмечают юбилей
Сегодня, 11:47
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Станции метро "Обухово" и "Пролетарская" отмечают юбилей

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Остановочным пунктам исполняется 40 лет.

Сегодня, 10 июля, 40-летие отмечают станции зеленой ветки петербургского метро "Обухово" и "Пролетарская". Об этом сообщили в пресс-службе подземки. 

Напомним, что станцию метро "Обухово" открыли 10 июля 1981 года вместе с "Пролетарской". Первую назвали в честь района города. Вторую - в память об участниках стачки рабочих, которая произошла в 1901 году на этом месте. Под руководством главного инженера Г. П. Конончука и архитекторов А. С. Гецкина, А. В. Квятковского и И. Е. Сергеева разрабатывался уникальный проект оформления. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что станция метро "Чернышевская" 10 июля будет закрыта на вход и выход. 

Фото: Piter.tv

Теги: зеленая ветка, петербургская подземка, транспорт петербурга, юбилей станции метро
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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mahathir4290
Сегодня 13:41

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