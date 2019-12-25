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Станция метро "Чернышевская" 10 июля будет закрыта на вход и выход
Сегодня, 14:33
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Станция метро "Чернышевская" 10 июля будет закрыта на вход и выход

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Поезда будут следовать без остановки с 21:00.

Пресс-служба петербургского метрополитена предупреждает об изменении режима работы станции метро "Чернышевская".  

Так, с 21:00 10 июля и до окончания движения поездов станция будет закрыт на вход и выход. Поезда будут следовать без остановки. В пресс-службе рассказали, что специалистам необходимо исследовать характер и размер внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля.

Напомним, что режим работы вестибюля также меняет станция метро "Петроградская". С 6 июля по 6 сентября на "Петроградской" будет идти капитальный ремонт эскалатора. По будням вход в вестибюль будет закрыт с 7:45 до 10:45, ограничен – с 17:00 до 19:30.

Фото: Piter.tv

Теги: режим работы, станция метро, чернышевская
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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