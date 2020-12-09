Подросток получил ожоги во время удаления родинок в Петербурге

Врачи 6 июля решили удалить невус с затылочной части головы. Они обильно обработали место антисептиком и во время работы электрокоагулятором ребёнок загорелся.

В детской городской больнице № 1 в Петербурге операция по удалению родинок закончилась для подростка получением серьёзных ожогов. Об этом 78.ru сообщила мать подростка Екатерина.

Женщина рассказала, что изначально они полгода готовились к плановой операции по удалению пупковой грыжи. Также мама подростка рассказала хирургу, что ее сына очень беспокоят его родинки. Например, юноша опасался ходить к парикмахеру, так как не хотел, чтобы задевали эти места. Хирург сказал, что их можно также удалить хирургическим путем вместе с грыжей.

Врачи 6 июля решили удалить невус с затылочной части головы. Они обильно обработали место антисептиком и во время работы электрокоагулятором ребёнок загорелся. Подросток позже показал матери ожоги.

На следующий день петербурженка узнала, что ее сын получил ожоги второй и третьей степени. Ожоги находятся не только на затылке, но на подбородке, груди и ушах. При этом в истории болезни о появившихся ожогах нет ни слова.

Мать пострадавшего ребёнка уже обратилась с жалобой в СК.

В конце июня в Мурино младенец получил ожог от выброшенной из окна сигареты.

Фото: Piter.tv