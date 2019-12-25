В Мурино младенец получил ожог от выброшенной из окна сигареты

Ребенок сильно обжег руку, также прожжённым оказалось и одеяльце.

Младенец в Мурино получил серьёзный ожог руки из-за выброшенной из окна сигареты. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мама с коляской прогуливалась по Петровскому бульвару. Рядом с домом №2 в коляску ребёнка упала непотушенная сигарета, которую кто-то выбросил из окна. Ребенок сильно обжег руку, также прожжённым оказалось и одеяльце.

В комментариях пользователи не перестают удивляться таким поступкам и напоминают, что из-за выброшенных из окон окурков, часто происходят пожары в квартирах соседей снизу.

Фото: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург