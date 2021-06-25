В Мурино от залетевшего в окно окурка загорелась квартира

Огонь охватил балкон квартиры на улице Шувалова в Мурино.

В доме №19 на улице Шувалова в Мурино загорелась квартира. Предположительно, причиной возгорания мог стать брошенный сверху из открытого окна окурок, занесенный ветром на балкон. Эту версию высказали в социальных сетях жители квартала, ранее сталкивавшиеся с таким опасным поведением курильщиков.

На месте работают пожарные бригады МЧС России, о пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Официальных комментариев о причинах пожара пока не было.

Ранее при пожаре в квартире на Академика Байкова погибла пожилая женщина.

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