Что произошло в Петербурге 10 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверг, 10 февраля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 10 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцам могут открыть границу с Финляндией, если они вакцинируются.

О готовности открыть границу для привитых россиян сообщила Еврокомиссар по международному партнерству Финляндии. По словам чиновницы, омикрон уже везде, значит нынешние ограничения, "возможно, уже не нужны". Она предложила начать обсуждение данного вопроса.

Четырем фигурантам "снежного" дела на Васильевском острове продлили задержание еще на 72 часа.

19 уголовных дел о хищениях при уборке снега в городе возбудили накануне. Фигурантами дела стали представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП "Центр" Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзоров и Иван Макарчук, которые, по версии следствия, похитили из бюджета более миллиона рублей и не выполнили надлежащие работы по уборке.

Уволенная за стихи Хармса и Введенского учительница заявила, что не была судима. Суд напротив подтвердил ее судимость.

Напомним, Серафиму Сапрыкину уволили якобы из-за того, что она читала старшеклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор гимназии назвала "пособниками фашистов". Вскоре в интернете начали распространяться данные о настоящем имени учительницы и наличии у нее судимости: женщина подтвердила, что действительно была Симой Казимовой и поменяла ФИО, но опровергла наличие судимости. Однако волгоградский суд нашел данные о судимости преподавателя: в 2008 году Казимову признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью – в ходе драки женщина порезала ножом мужчину и была приговорена к условному сроку.

Дистанционное обучение для старшеклассников отменят в Петербурге после 13 февраля.

В понедельник, 14 февраля, ученики 7-11 классов вернутся к очным занятиям. Также возобновят работу учреждения дополнительного образования, поскольку власти решили не продлевать "дистанционку" без крайней необходимости. В Смольном намекнули и на то, что вскоре могут снять и другие ковидные ограничения для несовершеннолетних.

В Смольном объяснили, зачем в Петербурге устанавливают "умные" домофоны.

В комитете по информатизации и связи рассказали, что новые домофоны позволяют делать город безопаснее, поскольку их ставят на проблемных "криминогенных" адресах. Устройства позволяют передавать видео в центр обработки и хранения в реальном времени, оповещать жильцов по аудио в случае ЧС, раздавать бесплатный Wi-Fi на дворовой территории. Также жильцы могут дистанционно открыть дверь через мобильное приложение. Старое оборудование обменивают на новое без согласия жителей.

В 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу.

Пока в этих МФЦ получится подать документы на оформление визы в 29 стран, в том числе страны Шенгенской зоны. В дальнейшем, с улучшением эпидемиологической обстановки, перечень стран расширят. Заявитель получит или готовую визу, или сформированный комплект документов для личной подачи в визовый центр или консульства.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Facebook / Серафима Сапрыкина