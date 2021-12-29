Петербуржцам могут открыть границу с Финляндией, если они вакцинируются

С таким предложением выступила еврокомиссар по международному партнерству Финляндии.

Еврокомиссар по международному партнерству Финляндии Ютта Урпилайнен заявила, что страна готова открыть границу для россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило издание Yle.fi.

Чиновница отметила, что, так как омикрон уже везде, нынешние ограничения "возможно, уже не нужны". Поэтому она предложила начать обсуждение данного вопроса как можно скорее.



Еврокомиссара поддержал председатель парламентского комитета по соцвопросам и здравоохранению Маркус Лохи.

Ранее стало известно, что чат-бот службы 122 поможет петербуржцам вызвать врача и открыть больничный.

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