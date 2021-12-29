В Смольном объяснили, зачем в Петербурге устанавливают "умные" домофоны

Некоторые петербуржцы переживают, что это очередная мера по "слежке" за ними.

В комитете по информатизации и связи ответили на самые популярные вопросы, касающиеся "умных" домофонов. Их постепенно становится в городе все больше и больше. В ведомстве объясняют: это позволит сделать город безопаснее.

Город не меняет старые домофоны на новые и не выбирает их производителя. Город получает и оплачивает видеопотоки с устройств мониторинга с определённым перечнем технических требований (кроме передачи видео, это возможность аудиооповещения жильцов, бесплатный Wi-Fi и др.). А подрядчик по госконтракту сам определяет, как будут выглядеть эти многофункциональные устройства, часто – это многофункциональные домофонные панели. пояснили в комитете.

Адреса выбирают исходя из "криминогенной" обстановки.

"Умные" домофоны лучше старых тем, что они в реальном времени передают данные в центр обработки и хранения. Петербуржцам гарантируют, что видео передается в "закрытом защищенном контуре". Жители могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi на дворовой территории. В случае ЧС или происшествия будет передан аудио-сигнал или сообщение. Кроме того, жильцы могут дистанционно открыть дверь через мобильное приложение.

Так как речь идет о модернизации существующего оборудования, мнения жителей не спрашивают. Старое оборудование могут выдать собственнику при предоставлении документов, подтверждающих право собственности на это оборудование или управляющей компании, которая отвечает за имущество дома. Если жильцы все же против замены оборудования, то в этом случае предлагаются усечённые технические решения, которые позволят передавать видео в систему видеонаблюдения. Как вариант — установка однопанельного устройства рядом с существующей домофонной панелью.

На оплату установка нового оборудования никак не повлияет.

Фото: ВКонтакте / МО Литейный округ