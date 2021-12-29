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В 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу
Сегодня, 16:54
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В 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу

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Оформленную визу получат не все. Кто-то предоставят комплект документов для дальнейшей подачи в визовый центр.

Визу можно будет получить в МФЦ. Пока что услуга будет доступна не во всех многофункциональных центрах, а только в 10. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи. 

Пока подать документы для оформления визы можно в 29 стран, в том числе в страны Шенгенской зоны. В дальнейшем, с улучшением эпидемиологической обстановки, перечень стран будет расширен. 

В результате предоставления услуги заявитель получит оформленную визу или сформированный комплект документов для личной подачи в консульство или визовый центр. Максимальный срок ожидания — 70 рабочих дней.

Cписок МФЦ, которые предоставляют услугу, а также другие детали можно посмотреть здесь. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как обстоят дела с поездками в Прибалтику. 

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"

Теги: виза, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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