В 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу

Оформленную визу получат не все. Кто-то предоставят комплект документов для дальнейшей подачи в визовый центр.

Визу можно будет получить в МФЦ. Пока что услуга будет доступна не во всех многофункциональных центрах, а только в 10. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Пока подать документы для оформления визы можно в 29 стран, в том числе в страны Шенгенской зоны. В дальнейшем, с улучшением эпидемиологической обстановки, перечень стран будет расширен.

В результате предоставления услуги заявитель получит оформленную визу или сформированный комплект документов для личной подачи в консульство или визовый центр. Максимальный срок ожидания — 70 рабочих дней.

Cписок МФЦ, которые предоставляют услугу, а также другие детали можно посмотреть здесь.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как обстоят дела с поездками в Прибалтику.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"