В 10 петербургских МФЦ можно будет оформить визу

Визу можно будет получить в МФЦ. Пока что услуга будет доступна не во всех многофункциональных центрах, а только в 10. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.
Пока подать документы для оформления визы можно в 29 стран, в том числе в страны Шенгенской зоны. В дальнейшем, с улучшением эпидемиологической обстановки, перечень стран будет расширен.
В результате предоставления услуги заявитель получит оформленную визу или сформированный комплект документов для личной подачи в консульство или визовый центр. Максимальный срок ожидания — 70 рабочих дней.
Cписок МФЦ, которые предоставляют услугу, а также другие детали можно посмотреть здесь.
Ранее Piter.TV рассказывал о том, как обстоят дела с поездками в Прибалтику.
Фото: СПб ГКУ "МФЦ"
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