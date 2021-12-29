Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в феврале

Piter.TV делится актуальной информацией по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Мир накрыла очередная коронавирусная волна: вслед за западом поголовно болеть штаммом "омикрон" начала и Россия. Период непостоянства из-за эпидемиологической ситуации не дает строить точные планы для поездок и путешествий. Piter.TV выяснил, открыты ли сейчас любимые петербуржцами страны и не прибавилось ли ограничений на въезд в некоторые из них.

Финляндия

Петербургская соседка держит крепкую оборону с начала пандемии: по сей день она сохраняет ограничения на въезд. Попасть в страну могут только определенные категории граждан – финны, граждане с видом на жительство в Финляндии, граждане стран ЕС и еще ряда государств, военнослужащие, а также туристы, привитые зарубежными вакцинами (Moderna, AstraZeneca, Pfizer-BionTech, Janssen, Sinopharm). Российские препараты против коронавируса Суоми до сих пор не признает. Такое положение дел будет актуально как минимум до 14 февраля, говорится на сайте финского посольства в Петербурге.

Прибалтика

Двери в Эстонию по-прежнему открыты для вакцинированных россиян, но общий запрет на въезд для туристов в Эстонии пока сохраняется. Послабление для привитых путешественников страна сделала еще в прошлом году и, в отличие от Финляндии, признает помимо всех зарубежных вакцин российский "Спутник V". Для въезда нужно предъявить международный сертификат вакцинированного, оформленный на английском языке, а также подождать 21 день после получения второй дозы препарата. Кроме того, потребуется заполнить специальную анкету.

Попасть в Латвию и Литву получится только у россиян, привитых зарубежными препаратами от ковида (Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson Janssen) – обе страны не признают российские вакцины. Путешественникам необходимо выждать минимум 15 дней после получения второй дозы иностранного препарата и предъявить сертификаты вакцинации при въезде. Также туристам потребуется заполнять анкеты: приезжающим в Латвию – эту, приезжающим в Литву – эту.

Швеция

Все действующие ограничения Швеция продлила до 31 марта, въезд по-прежнему разрешен только шведам, гражданам с видом на жительство в стране, гражданам стран Европейского союза, военнослужащим, студентам местных университетов, а также вакцинированным людям. Увы, российские вакцины Швеция до сих пор не признает. Вторую дозу иностранного препарата нужно получить минимум за 14 дней до поездки.

Венгрия

Венгрия сохраняет удобные условия въезда для россиян: потребуется или отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прибытия, или сертификат переболевшего ковидом в последние полгода, или международный сертификат о вакцинации любым иностранным препаратом или отечественным "Спутником V". Кроме того, привитые "Спутником" россияне могут получить бустерную дозу любой зарубежной вакцины и въехать в Венгрию по сертификату Covid EC.

После получения второй дозы нужно выждать две недели, а сертификаты и тест должны быть оформлены на английском или венгерском языках.

Грузия

В Грузию можно приехать на прежних условиях, здесь готовы встречать россиян. Перед поездкой нужно подготовить или сертификат о вакцинации любым российским или иностранным препаратом, или свежий отрицательный ПЦР-тест, или две справки – о перенесенном в последние 100 дней коронавирусе и о получении первой дозы вакцины. Все справки и сертификаты должны быть оформлены на английском языке, ПЦР-тест может быть оформлен еще на русском или грузинском языках. После получения второй дозы вакцины необходимо выждать две недели и лишь потом собираться в Грузию.

Непривитым туристам придется заполнить специальную анкету, а также пройти повторный ПЦР-тест на третий день отдыха.

Белоруссия

Въезд в страну-соседку остается простым: понадобится только свежий отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации "Спутником V". Перед приездом в Белоруссию необходимо выждать месяц после получения второй дозы препарата. Справки и сертификаты должны быть оформлены на русском, английском или белорусском языках.

Турция

Прежние условия для въезда держатся и в Турции: турки просят предъявлять заполненную анкету путешественника в комплексе с отрицательным ПЦР-тестом (не старше 72 часов), сертификатом переболевшего коронавирусом (не старше 6 месяцев) или международным сертификатом о пройденной вакцинации. В Турции признают и иностранные вакцины, и российский "Спутник V", вторую дозу любого из препаратов нужно получить за 14 дней до прибытия. Все документы и сертификаты должны быть оформлены на английском языке.

От туристов, приезжающих в Турцию из Египта или Ирана, требуют предоставлять и сертификат о вакцинации, и ПЦР-тест.

Египет

Египетские условия для въезда россиян похожи на турецкие, но помимо упомянутых справок и сертификатов можно предъявить экспресс-тест на антиген не старше 72 часов. Как и Турция, Египет признает "Спутник V", вторая доза препарата должна быть получена за 14 дней до прилета. Все документы должны быть оформлены на английском, арабском или французском языках.

Куда еще можно?

Россиянам доступна для поездок вся страна, однако стоит заранее узнать, какие ковид-ограничения действуют в том или ином регионе. Вполне вероятно, что QR-коды требуются не только в общепите Петербурга.

Для россиян сегодня открыты 26 стран, но въехать в некоторые из них можно на строгих условиях (если вы студент местного вуза, резидент страны, член семьи гражданина страны, если привиты иностранной вакциной и т.д.). Прежде чем планировать путешествие, необходимо узнать условия въезда в выбранную вами страну.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Pixabay / Anna Shvets / Unsplash / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; скриншоты skyscanner.ru