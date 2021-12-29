Ученики старших классов вернутся в школы с 14 февраля

Петербург отдает предпочтение очному образованию.

Ученики старших классов вернутся в школы 14 февраля. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Речь идет об учениках 7-11 классах. Кроме того, возобновят работы учреждения дополнительного образования. По словам Потехиной, власти не намерены продлевать "дистанционку" без крайней необходимости.

Петербург всегда был последовательным противником дистанционного обучения. Мы первыми в стране придумали смешанный формат обучения для того, чтобы всё-таки не уходить на дистанционное обучение. Ирина Потехина.

Кроме того, вице-губернатор упомянула и "другие ограничения". Речь идет о запрете для несовершеннолетних на посещение мест общественного питания, культурных и спортивных учреждений. Их, похоже, тоже снимут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что треть петербургских девятиклассников прошли собеседование по русскому языку дистанционно.

Фото: Piter.tv