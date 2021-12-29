Треть петербургских девятиклассников прошли собеседование по русскому языку дистанционно

400 человек будут проходить собеседование в марте. Сейчас они на больничном.

Треть девятиклассников прошли собеседование по русскому языку дистанционно. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Итоговое собеседование по русскому языку состоялось 9 февраля. Его прошли 45 тысяч учеников. 34,5% учащихся девятых классов предпочли не приходить в школу и сдать его в дистанционном формате.

400 человек будут проходить собеседование в дополнительный день, 9 марта, из-за того, что находятся на больничном.

Собеседование состоит из четырех заданий. Нужно выразительно прочитать текст, пересказать прочитанное с включением дополнительной информации, придумать монолог по выбранной теме, а затем поддержать диалог с собеседником по теме монолога.

При очном формате на выполнение всех заданий дается 15 минут, при дистанционном — 20-25 минут с учетом времени на подключение. Предварительные результаты стали известны в тот же день. Оценка за собеседование не ставится, оно оценивается по системе "зачет " или "незачет". Для зачета из 20 возможных баллов нужно набрать 10. Пересдача назначена на 16 мая.

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