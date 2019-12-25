Астронавт сфотографировал с борта МКС пострадавший от взрыва Бейрут

Американец поддержал жителей Бейрута из космоса.

Американский астронавт из НАСА сфотографировал с борта Международной космической станции пострадавший от взрыва ливанский город Бейрут. Снимок опубликован в Twitter-аккаунте Кристофера Кэссиди.

Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС сообщение Кристофера Кэссиди

Напомним, что в настоящее время иностранец находится на МКС вместе с двумя российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

Напомним, что днем 10 августа президент Ливана Мишель Аун и глава правительства Хасан Диаб объявили об отставке.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около пяти тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более 154 граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.