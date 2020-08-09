Поиск выживших в Бейруте после взрыва официально завершен

Ливанские власти полагают, что под обломками уже не осталось живых людей

В стране объявили о завершении поисково-спасательных работ и продолжении аварийно-спасательных. Об этом сообщили в МЧС России.

Российские специалисты прибыли в Бейрут 5 августа несколькими самолетами МЧС, за это время в мобильном госпитале врачами было принято более 90 пострадавших. Кроме того, спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 6 человек.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута взорвались более 2,5 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще в 2014 году. В результате часть города была уничтожена, жертвами взрыва стали 158 человек, еще более 6 тысяч пострадали, а около 300 тысяч человек остались без крова.

Видео: YouTube / OscarSTV