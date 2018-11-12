Что произошло в Санкт-Петербурге 12 ноября: фото и видео

Piter.tv публикует подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Подходит к концу первый день новой рабочей недели. 12 января в Петербурге и области произошло столько различных аварий и чп, что всех их было сложно уместить. Мы расскажем вам о главных происшествиях в городе, а также покажем фото и видео с места событий.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге 12 ноября

1. На Невском мужчина в халате и тапочках оседлал унитаз. одет герой событий был достаточно скромно: он восседал на белом друге в домашнем халате и тапочках. Петербуржцы решили, что таким образом он выполняет утренний ритуал: мужчина спокойно читал на унитазе газету, не обращая внимания на недоумение водителей и пешеходов.

2. На Лени Голикова горело здание бывшего клуба "Тайфун". Прибывшие на место спасатели установили, что причиной возгорания стал мусор. На площади в 20 квадратных метров сгорели бытовые отходы. Ликвидировать пламя специалистам удалось спустя полчаса после вызова. На месте работали два личных состава ГУ МЧС по региону.

3. У ЖК "Солнечный город" автоледи утопила свою "КИА" в пруду. Поздно вечером 11 ноября петербурженка на иномарке не справилась с управлением на Петергофском шоссе. Женщина въехала в кювет на "КИА Рио". В результате транспортное средство оказалось частично затоплено: автомобиль попал в пруд. Об аварии пострадавшая самостоятельно сообщила в социальных сетях, попросив помощи у пользователей.

4. На Индустриальном таксист влетел в припаркованные авто, чтобы объехать "Жигули". виновником аварии представители ДПС считают водителя, который находился за рулем иномарки, принадлежавшей сервису "Яндекс. Такси". Таксист не смог без последствий объехать "Жигули", припаркованную у дома. В результате попытка закончилась неудачно: вместо машины отечественного автопрома местный житель "захватил" несколько других иномарок.

5. На Среднеохтинском украден металлический фрегат XVIII века. О пропаже сообщили местные жители. Они заметили, что на фонтане больше не красуется кораблик с парусами. Отметим, что памятник располагается на пересечении с Большой Пороховской улицей. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в ситуации.

6. На Парашютной внедорожник смял такси: пострадавших нет. Инцидент произошел на пересечении парашютной улицы и Репищевой. Как отмечают очевидцы, значительных повреждений ни водители, ни сами транспортные средства не получили.В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.

7. Ночью пьяный петербуржец протаранил забор в Девяткино. Кроме того, в интернете оказались кадры, на которых виновника аварии допрашивают сотрудники дорожной полиции. Они проверяют мужчину на алкотестере. В итоге аппарат показал 1,137 мг/л. Официальных данных по ДТП, как и подтверждения алкогольного опьянения водителя, пока не поступало.

8. В Купчино после конфликта с директором школы уволились 20 педагогов. На прошлой неделе в центре Петербурга учитель английского языка, Александр Евдокимов, устроил одиночный пикет против произвола директрисы.Мужчина рассказал: сначала вместе с коллегами и родителями учеников он хотел выйти на массовую акцию около самой школы, но директриса пригрозила, что вызовет полицию. В личной беседе Евдокимов рассказал Piter.TV подробности скандала в школе.

9. В жилом доме на Васильевском поселился нелегальный хоспис для престарелых. Уже больше полугода жители парадной выходят из квартир с надеждой не напороться на труп. От едкого больничного запаха людей спасают шарфы, которыми они прикрывают нос, пока спускаются до выхода на улицу. Нелегальный пансионат угроз жителей не воспринимает и исправно выплачивает штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Несмотря на многочисленные жалобы, до суда дело довести не удается.

10. На улице Зины Портновой произошла коммунальная авария. В зоне дефекта 202 жилых здания, у которых отопление на пониженных параметрах, горячее водоснабжение в штатном режиме.