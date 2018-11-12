В Купчино после конфликта с директором школы уволились 20 педагогов

На прошлой неделе в центре Петербурга учитель английского языка, Александр Евдокимов, устроил одиночный пикет. В личной беседе он рассказал Piter.TV подробности скандала.

В школе № 218 во Фрунзенском районе Петербурга учителя и родители жалуются на директора. По их словам, за короткий промежуток времени из школы уволились уже 20 педагогов.

На прошлой неделе в центре Петербурга учитель английского языка, Александр Евдокимов, устроил одиночный пикет против произвола директрисы. Он ходил с плакатом, на котором издалека можно было заметить надпись: "СТОПХАМ директору 218 школы!". Мужчина рассказал: сначала вместе с коллегами и родителями учеников он хотел выйти на массовую акцию около самой школы, но директриса пригрозила, что вызовет полицию. В личной беседе Евдокимов рассказал Piter.TV подробности скандала в школе.

По словам педагога, директриса Козина О. Г. пришла работать в школу три года назад.

Мы не знали, где она работала до нашей школы, то ли в отделе образования, то ли вообще в отделе по туризму… Через некоторое время стало ясно – она никогда не управляла школой, и не знает трудовой кодекс. Александр Евдокимов, учитель английского языка в школе №218.

Такие выводы педагогический коллектив сделал после следующих действий нового руководителя. Во-первых, директриса задержала оформление необходимой документации на заработную плату. Педагоги получили прошлогоднюю зарплату, а одному из сотрудников недоплатили деньги, и потом возвращали по частям в течение нескольких месяцев. Далее новая начальница позволяла себе грубости по отношению к коллегам – хамила учителям и завучам на общих собраниях и встречах.

Пыталась убедить нас, что мы должны покупать бумагу, краски и другие канцтовары для работы в школе за свой счет. Александр Евдокимов, учитель английского языка в школе №218.

Далее родители одного из 8 классов договорились с новой директрисой о ремонте кабинета. Папы и мамы были готовы за свои деньги купить линолеум и мебель еще весной этого года. От школы требовалось лишь одно – покрасить стены к новому учебному году. Но к сентябрю ремонт в классе так и не был завершен. По словам педагогов и родителей, это также произошло по вине директора.

Когда 29 августа я подошла к ней с этим вопросом, мне на повышенных тонах был дан ответ, что это мы должны были прийти в начале августа и напомнить о том, что наш класс необходимо покрасить. Наталья Г., родитель.

Ремонт сейчас действительно начался, но 1 сентября дети пришли в класс с ободранными стенами и полами. Кроме того, директор попросила родителей подписать документы, которые подтверждают акт передачи имущества в собственность школы.

Сейчас РОНО требует, чтобы мы подписали акт о передаче купленного за наш счёт линолеума и мебели в собственность школы. Наглости нет предела! Но самое главное: она разогнала шикарный педагогический состав, людей, которые хотели и умели работать с детьми. Наталья Г., родитель.

Грубое отношение к коллективу, скандалы и аварийное состояние некоторых кабинетов – эту атмосферу выдерживают далеко не все учителя. Сейчас из №218 школы уволились уже 20 педагогов. Родители обеспокоены тем, что страдает процесс обучения: ведь детям скоро сдавать экзамены. "Директор-ликвидатор" – так за глаза называют директрису за глаза педагоги и родительский комитет. По словам педагогов, директрису прикрывают некие покровители из РОНО. Именно поэтому, после нескольких проверок школы, ее до сих пор не сняли с должности и считают хорошим руководителем.

Piter.TV обратился за комментарием к директору №218 школы. Дважды Козина О.Г. не смогла ответить на вопросы журналистов, а ее помощники сослались на занятость руководителя.

Фото: Александр Евдокимов.