В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

В НРК считают, что выплаты населению в условиях пандемии коронавируса должны быть ежемесячными.

В России предложили ввести специальное пособие на покупку масок и перчаток. Об этом сообщили журналисты из RT со ссылкой на главу Национального родительского комитета Ирину Волынец. Женщина считает, что правительство должно обеспечить население средствами, необходимыми для закупки медицинских масок и перчаток в условиях распространения коронавируса. Согласно данной инициативе, пособие следует выплачивать ежемесячно, пока пандемия COVID-19 не завершится.

Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день прокомментировала эксперт

Ирина Волынец подчеркнула, что во многих регионах РФ продолжается борьба с коронавирусом. Местные администрации вводят обязательный масочный и перчаточный режимы. Однако не все жители страны имеют возможность приобрести себе средства индивидуальной защиты.

Минпромторг разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок.